Зеленський обговорив з послами країн «Великої сімки» та главами представництв ЄС і НАТО реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Групою послів країн «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні та главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні.

«Дякую представникам ваших країн за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні дуже складна ситуація, але у вас потужна, незмінна проукраїнська позиція», – наголосив Глава держави.

Президент подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

«Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу», – сказав Володимир Зеленський.

Іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена Главою держави раніше та має здобути необхідну підтримку нового складу українського парламенту.

Володимир Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке дотримання режиму припинення вогню.

Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль Президента і його команди з боку міжнародних партнерів.