ООС: Ворог все-таки порушив режим припинення вогню

23 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.