ЖК Montreal — новое качество жизни в центре столицы!

Те, кто хотя бы раз бывали в столице, не могут не полюбить этот прекрасный город. Здесь каждому предоставляется масса возможностей реализовать свои идеи и амбиции. Этот город для активных и динамичных людей, которые ценят жизнь во всех её проявлениях!

Многие решаются переехать сюда. Со временем наступает момент, когда возникает потребность в приобретении собственного жилья. И тогда на помощь инвесторам приходят тематические порталы, на которых можно узнать много интересной информации о разных вариантах столичной недвижимости. Особенно такие сайты полезны тем, что здесь оставляют свои отзывы непосредственно те, кто уже купил квартиру и может поделиться своими впечатлениями.

На рынке киевских новостроек недавно появился новый объект — ЖК Montreal, о котором на форумах уже можно найти достаточно комментариев, хотя этот проект ещё не завершён. Давайте узнаем, почему он вызвал такой интерес.

ЖК Montreal House — новый вектор в строительстве качественного жилья

При возведении комплекса строители задействуют передовые инновационные методы и безопасные для здоровья материалы. Надёжность и долговечность зданию обеспечивает монолитный каркас конструкций основы. Использование стекла, камня и металла в отделке фасада придает комплексу стильный современный вид.

Инженерные сети позволят интегрировать систему «умный дом», благодаря которой можно будет автоматически управлять различными процессами в квартире, например, управление электроприборами, параметрами климат-контроля в помещении, сигнализацией.

Большое разнообразие эргономичных и продуманных планировок квартир в ЖК Montreal в Киеве, согласно отзывам потенциальных покупателей, позволит каждому подобрать для себя оптимальный вариант. Изюминка проекта — огромные пентхаусы на верхних этажах.

Для современного инвестора имеет значение не только хорошая благоустроенность жилья, но и его внешний вид. Проект представляет собой здание каскадной этажности с максимальной высотой 23 этажа. Такая архитектурная задумка придаёт дому оригинальности и стиля, выделяя среди соседних построек. Помимо этого, для будущих жильцов комплекса откроется прекрасный обзор на центральный район Киева.

ЖК «Монтреаль»: инфраструктура, транспортное сообщение

Удачное расположение в центре столицы подтверждается близостью к новостройке всех основных культурных, социально-бытовых, торгово-развлекательных, образовательных и деловых инфраструктурных объектов. Таким образом, вы сможете насладиться всеми достоинствами жизни в развитой центральной части столицы.

Жилой комплекс имеет и собственную инфраструктуру: это новый детский сад и паркинг. Наличие детского садика прямо на территории двора — это отличная новость для родителей, поскольку экономия времени на дорогу имеет огромное значение в рамках жизни в Киеве. В двухуровневом подземном паркинге будущие жильцы ЖК смогут оставлять свои автомобили. Мощные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности обеспечат сохранность вашему транспорту. Контроль загазованности и температуры воздуха в холодное время года сделают хранение авто в паркинге ещё более комфортным и удобным.

Новый проект порадует удобной транспортной развязкой — все основные центральные автомагистрали находятся неподалеку от комплекса, что позволит быстро добираться в любую точку столицы.

Если вы мечтаете о квартире бизнес-класса европейского качества в центре столицы, но при этом цените спокойствие и уют, такой симбиоз вам предоставит ЖК Montreal House в одном из самых инфраструктурно развитых районов Киева. Добро пожаловать в жильё будущего!