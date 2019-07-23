Доба минула без пострілів
Противник не порушив безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.
Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.