Доба минула без пострілів

22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.