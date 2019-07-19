ООС: Десять обстрілів за добу, є поранені та загиблий

З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ПІСКІВ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поряд ТРОЇЦЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік КАМ'ЯНКИ – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці ВОДЯНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету;

два рази в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу ЛОМАКИНОГО – з міномету калібру 82 мм;

поряд ПИЩЕВИКА – з ручного протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

околиці МАЙОРСЬКА – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 18 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.