ООС: Напружена ситуація залишається поблизу окупованої Горлівки

Російські окупаційні війська на Горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових.

Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння.

Наші військові не втрачають пильності і завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.