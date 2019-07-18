ООС: Напружена ситуація залишається поблизу окупованої Горлівки

ООС: Напружена ситуація залишається поблизу окупованої Горлівки

Зросла кількість обстрілів, ворог використовує "мандруючий" міномет.

Джерело: Відомості

Російські окупаційні війська на Горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових. 

Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння.

Наші військові не втрачають пильності і завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.

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