ООС: Напружена ситуація залишається поблизу окупованої Горлівки
Зросла кількість обстрілів, ворог використовує "мандруючий" міномет.
Російські окупаційні війська на Горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТКР по укріпленнях українських військових.
Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння.
Наші військові не втрачають пильності і завжди напоготові до адекватної відповіді агресору.