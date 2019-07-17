Вадим Пристайко: Найближчим часом буде проведено ротацію 12 послів України

Заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко повідомив, що найближчим часом буде проведено ротацію 12 послів України в інших державах.

За його словами, більшість дипломатів перебуває на посадах значно довше, ніж традиційні 4-5 років. Вадим Пристайко підкреслив, що це планова ротація.

«Сьогодні та вчора державний секретар МЗС обдзвонив кожного з керівників, подякував за роботу й попередив про те, що найближчим часом буде опубліковано відповідний указ. Ми не хотіли б, щоб керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з Інтернету», – зазначив він.

Зокрема, ротація торкнеться посла України у Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого. Вадим Пристайко пояснив, що після відкликання Валерія Чалого посольство продовжить підготовку візиту Президента України Володимира Зеленського до США – під керівництвом тимчасового повіреного у справах України. Наразі уточнюється дата візиту й узгоджуються графіки президентів обох країн.

«Підбирається новий керівник місії в США, як і в інші 12 посольств, керівники яких сьогодні будуть відкликані», – додав Вадим Пристайко.

Він також уточнив, що очільниками українських місій призначатимуть не лише професійних дипломатів, а й нових людей.