Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок введення воєнного стану
Про це повідомляє офіційний сайт президента.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.
Так, положення доповнене пунктом 263, в якому йдеться, що в разі введення воєнного стану для формування військових адміністрацій в населені пункти відправляються військовослужбовці з метою виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із збереженням на військовій службу без виключення зі списків особового складу.
Заміщення посад військовослужбовцями здійснюється відповідно до переліку посад у військових адміністраціях, що підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і командного складу правоохоронних органів, і переліком посад, які можуть бути заміщені такими військовослужбовцями та правоохоронцями в районній, обласній військової адміністрації, затвердженими президентом України за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Відрядження військовослужбовців у військові адміністрації зі збереженням на військовій службі та їх відкликання здійснюється наказами по особовому складу начальника Генштабу. Про призначення військовослужбовців, відряджених на посади у військові адміністрації, ці адміністрації письмово повідомляють в Генштаб ЗСУ.
За погодженням з Генштабом відряджені військовослужбовці звільняються з посад у військових адміністраціях і знову спрямовуються в його розпорядження у разі: припинення або скасування воєнного стану; завершення виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки; невиконання військовослужбовцем обов'язків на займаній посаді.
У разі необхідності начальник Генштабу може відкликати з військової адміністрації відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання начальнику військової адміністрації з наданням відповідної заміни.
Після повернення в розпорядження Генштабу ЗСУ військовослужбовці продовжують проходити військову службу або звільняються з військової служби в установленому порядку.
Крім цього, в розділі, де встановлені терміни вислуги при можливому "введення воєнного стану" для молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, дане формулювання замінена на "оголошення стану війни", і терміни вислуги встановлюються "до дня і часу припинення стану війни ".
Розділ про види посад і вимог при призначеннях на посаду доповнений тим, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщаються по службі по основній або спорідненою спеціальністю не тільки з урахуванням досвіду служби, а й "рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень і відповідності характеристикам посад , визначених Міністерством оборони України ".
При цьому з цього ж пункту видалена фраза про те, що "переміщення військовослужбовців по службі проводиться, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів".
Пункт про те, що після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються до військових частин, які направили на таку підготовку, доповнена тим, що курсанти навчальних частин з числа громадян, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу , після закінчення курсу підготовки / перепідготовки / підвищення кваліфікації призначаються на посади згідно з отриманою військово-облікової спеціальності, крім військовослужбовців, які зараховуються в розпорядження командира військової частини А0515 (Головне управління розвідки Міноборони України).