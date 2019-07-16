Хто замовив обшуки на Закарпатті
Акція, яку правоохоронці назвали як «попередити підкуп населення», більшістю місцевого населення сприйнялась як залякування.
Вчорашній обшук місцевих активістів та людей абсолютно не причетних до агітації на 73 виборчому окрузі в Закарпатті викликав масове обурення серед населення. Акція, яку правоохоронці назвали як «попередити підкуп населення», більшістю місцевого населення сприйнялась як залякування, пише Правда Закарпаття.
Ось що говорить з цього приводу пані Тетяна (прізвище з певних причин не захотіла назвати):
-Вранці я вийшла з дому, щоб купити хліба. По дорозі до мене під’їжджає автомобіль. Виходять незнайомі люди і питають: «Ви Тетяна….». Кажу: так. «То вам повістка з’явитись на допит у Київ в департамент по боротьбі з економічною злочинністю. Розпишіться». Я ж нічого не зробила, – кажу. Чого мені туди їхати? Звісно, я нічого не підписувала і повістки на руки не брала. А потім чую по селі йдуть обшуки. Люди знервовані, обурені. Вже потім, коли всі заспокоїлись, проаналізували, що робиться, то зрозуміли, що питання не в підкупі, а головне завдання спецоперації – залякати населення.
Жителі населених пунктів округу №73 в своїй більшості переконані, що це робота кандидата в депутати по виборчому округу №73 Владислава Поляка. Він спить і бачить себе депутатом Верховної ради. Але страх, що конкуренти можуть виявитись сильнішими, за тиждень до виборів через зв’язки у Департаменті захисту економіки МВС України, про які він не раз вихвалявся, домігся, аби за тиждень до голосування призначили начальником Виноградівського райвідділу поліції свого кума.
Жителі впевнені, що саме ті зв’язки і привели спецназівців у Закарпатський регіон. По-друге, про чітко сплановану, наперед продуману операцію за тиждень до виборів говорить і той факт, що людям вручали повістки, де вказувалась для всіх одні і ті ж година та дата: 11 год. у п’ятницю. І таких повісток в межах округу роздали десь 60.
Щодо обшуків, люди переконані, що організовані правоохоронцями маски-шоу розраховані тільки на залякування.
-Уявляєте,- розповідає вже інший житель округу пан Микола. – Одночасно в село заїжджає біля 40 автомобілів, а потім групами по 3-4 авто в кожній рухаються до людських садиб. Люди у формі, масках, з автоматами в руках намагаються проникнути на територію садиби. Грохіт, крики. .. Збігаються сельчани, ніхто не розуміє, що відбувається… Міністр внутрішніх справ заявляє, що зробить усе, аби вибори в Україні пройшли максимально чесно. Але чи не перетвориться боротьба за чистоту голосування у залякування на замовлення та просування своїх людей у парламент. Принаймні, так виглядає.