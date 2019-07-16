Хто замовив обшуки на Закарпатті

Вчорашній обшук місцевих активістів та людей абсолютно не причетних до агітації на 73 виборчому окрузі в Закарпатті викликав масове обурення серед населення. Акція, яку правоохоронці назвали як «попередити підкуп населення», більшістю місцевого населення сприйнялась як залякування, пише Правда Закарпаття.

Ось що говорить з цього приводу пані Тетяна (прізвище з певних причин не захотіла назвати):

-Вранці я вийшла з дому, щоб купити хліба. По дорозі до мене під’їжджає автомобіль. Виходять незнайомі люди і питають: «Ви Тетяна….». Кажу: так. «То вам повістка з’явитись на допит у Київ в департамент по боротьбі з економічною злочинністю. Розпишіться». Я ж нічого не зробила, – кажу. Чого мені туди їхати? Звісно, я нічого не підписувала і повістки на руки не брала. А потім чую по селі йдуть обшуки. Люди знервовані, обурені. Вже потім, коли всі заспокоїлись, проаналізували, що робиться, то зрозуміли, що питання не в підкупі, а головне завдання спецоперації – залякати населення.

Жителі населених пунктів округу №73 в своїй більшості переконані, що це робота кандидата в депутати по виборчому округу №73 Владислава Поляка. Він спить і бачить себе депутатом Верховної ради. Але страх, що конкуренти можуть виявитись сильнішими, за тиждень до виборів через зв’язки у Департаменті захисту економіки МВС України, про які він не раз вихвалявся, домігся, аби за тиждень до голосування призначили начальником Виноградівського райвідділу поліції свого кума.

Жителі впевнені, що саме ті зв’язки і привели спецназівців у Закарпатський регіон. По-друге, про чітко сплановану, наперед продуману операцію за тиждень до виборів говорить і той факт, що людям вручали повістки, де вказувалась для всіх одні і ті ж година та дата: 11 год. у п’ятницю. І таких повісток в межах округу роздали десь 60.

Щодо обшуків, люди переконані, що організовані правоохоронцями маски-шоу розраховані тільки на залякування.

-Уявляєте,- розповідає вже інший житель округу пан Микола. – Одночасно в село заїжджає біля 40 автомобілів, а потім групами по 3-4 авто в кожній рухаються до людських садиб. Люди у формі, масках, з автоматами в руках намагаються проникнути на територію садиби. Грохіт, крики. .. Збігаються сельчани, ніхто не розуміє, що відбувається… Міністр внутрішніх справ заявляє, що зробить усе, аби вибори в Україні пройшли максимально чесно. Але чи не перетвориться боротьба за чистоту голосування у залякування на замовлення та просування своїх людей у парламент. Принаймні, так виглядає.