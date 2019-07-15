На Закарпатті кандидат у нардепи організував надуманий підкуп виборців з метою компрометації конкурентів

На Закарпатті вибори нагадують американський трилер. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Боротьба за мандат перетворилась у реальну війну з неугодними. А саме головне, в боях задіяні працівники поліції.

Так сталось, що одним із претендентів у кандидати є депутат обласної ради Поляк Владислав, який своїми вчинками за невеликий проміжок життя встиг створити образ негативного героя.

Відомі його побиття жителя Виноградова Сергія Бондарєва. Чоловік отримав черепно-мозкову травму, але справу проти нього пустили на самоплив. А Поляк із кривдника перетворився у свідка. Про цей факт писали регіональні та центральні ЗМІ.

Події з демонтажем житлового будинку Олени Бучок з Виноградова. Не сподобалось Поляку сусідство з вище зазначеною панею, вирішив за підтримки поліції та державної виконавчої служби шляхом знесення екскаватором житла викинути її з маленькими дітьми на вулицю. Справа - в Європейському суді.

Про статки депутата взагалі ходять легенди. Баснословні накопичення він навіть не зміг приховати, про що свідчать декларації за останні три роки. Сотні тисяч доларів, мільйони гривень, сотні тисяч євро, п’ять авто, численні земельні ділянки, два будинки, інша нерухомість...

Що ж стало причиною нинішньої ситуації у Виноградівському районі? Виявляється пан Поляк, який постійно хизується київською «кришою», зокрема, зв'язками у Департаменті захисту економіки МВС України, домігся аби за тиждень до виборів призначили начальником Виноградівського райвідділу поліції свого кума. Тепер зрозуміло для чого...

Вибори виграти треба, але іншого шляху, як компрометації активістів-симпатиків інших кандидатів, не знайшлось. Думається, справа з арештами та обшуками припиниться відразу після виборів.

Люди обурені діями поліції і вважають, що їх хочуть залякати, інформує Голос Карпати.

- До тих, до кого би треба йти (за фактами підкупу, - ред.), до тих не ходять. А кого треба залякувати, до них ходять, - розповів депутат Закарпатської обласної ради, один з лідерів угорської спільноти краю Карло Резеш. - Я впевнений, що це згуртує людей. Ми будуємо демократичну державу. Диктатура у нас не пройде.

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