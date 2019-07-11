Ворог збільшив обстріли українських позицій, є вбиті, поранені та травмовані

З них 28 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд КАМ'ЯНКИ – з міномету калібру 82 мм;

два рази неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичного гранатомету;

тричі поблизу ПІСКІВ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

два рази поряд БЕРЕЗОВОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних гранатометів;

двічі неподалік ШИРОКИНОГО – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці ГРАНІТНОГО – з протитанкового ракетного комплексу;

в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберного кулемету;

поблизу БОГДАНІВКИ – з міномету калібру 120 мм;

поряд ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік МИКОЛАЇВКИ – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

два рази околиці ТАРАМЧУКА - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 20 разів:

тричі поблизу КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поряд ПРИЧЕПИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм;

в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм;

три рази околиці ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу ЗОЛОТОГО-3 – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд ПОПАСНОЇ - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

неподалік НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм;

два рази в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі околиці НОВОЗВАНІВКИ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету;

два рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, зенітних установок та озброєння БМП;

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення та 2 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 10 липня сім окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

два рази поряд ТАРАМЧУКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

околиці ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.