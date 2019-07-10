ООС: 27 обстрілів за добу, є травмовані та поранені

9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу ШИРОКИНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд ЛОМАКИНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм;

двічі неподалік ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів;

два рази околиці НОВОМИХАЙЛІВКИ – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

п'ять разів поряд КРАСНОГОРІВКИ – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік ПИЩЕВИКА – з автоматичного гранатомету;

околиці ЧЕРМАЛИКА – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 8 разів:

двічі поблизу ТРАВНЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту ШУМИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

двічі неподалік КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу ПРИЧЕПИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм.