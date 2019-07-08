ГПУ готує подання на арешт активів телеканалу «Ньюз - Ван»

"В зв‘язку з намірами телеканалу «Ньюз - Ван» провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс- викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - написав Луценко.