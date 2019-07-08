Зеленський пропонує Путіну поговорити

"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске".

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"

"Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого – знову поділити нас, українців, на два табори".

"Я звертаюсь до усіх українців. Ми не табір, нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити у парламент. Різниця між ними одна: первые будут грабить, а другі будуть грабувати. Прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною".

"Окремо хочу звернутися до українських журналістів. Особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність, ви не колекція Медведчука, не слуги Рабіновича. Ви – четверта влада. Ви теж слуги народу".

Відео опубліковано на сторінці у Фейсбук Зеленського.