ООС: 28 обстрілів за добу, є поранені та травмовані

5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, інформує прес-служба Організації об'єднаних сил. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу ВОДЯНОГО – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;

двічі поряд БОГДАНІВКИ – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

околиці МИКОЛАЇВКИ – з великокаліберного кулемету;

три рази в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

околиці МАР'ЇНКИ – з великокаліберного кулемету;

поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з гранатометів різних систем;

поряд КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету;

неподалік НОВОГНАТІВКИ – з протитанкового гранатомету;

околиці ПАВЛОПІЛЯ – з автоматичного гранатомету;

поблизу АВДІЇВКИ – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

чотири рази в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

п'ять разів околиці НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд ЗОЛОТОГО-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік ТРАВНЕВОГО – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з міномету калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.