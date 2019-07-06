Вилучено рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію України

За останні тижні Служба безпеки України перекрила два потужні канали переправлення цигарок через державний кордон України.

На Одещині вилучено товари на більше ніж 50 мільйонів гривень, а на Закарпатті рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію незалежної України на 70 мільйонів гривень.

Масштабна операція з викриття контрабандних механізмів поставок цигарок до Європи активно триває. Всі дії правоохоронців санкціоновані слідчими у межах розпочатого кримінального провадження.