Вилучено рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію України

Вилучено рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію України

Перекрито потужні канали переправлення цигарок через державний кордон.

Джерело: Відомості

За останні тижні Служба безпеки України перекрила два потужні канали переправлення цигарок через державний кордон України. 
На Одещині вилучено товари на більше ніж 50 мільйонів гривень, а на Закарпатті рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію незалежної України на 70 мільйонів гривень.
Масштабна операція з викриття контрабандних механізмів поставок цигарок до Європи активно триває. Всі дії правоохоронців санкціоновані слідчими у межах розпочатого кримінального провадження. 

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