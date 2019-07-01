Комітет ВР рекомендує призупинити участь в ПАРЄ

Комітету Верховної ради із закордонних справ схвалив рішення призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв.

Комітет вирішив рекомендувати відновити роботу делегації "лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме — безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму".

Також комітет рекомендує голові Верховної ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні та відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні. При цьому спікеру рекомендовано провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію.

"Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи. Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи", - йдеться у тексті рішення, який опублікував Ар'єв у своєму Facebook.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень. Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" із посиланням на джерела, між Заходом і Росією ще до приходу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості.