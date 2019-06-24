Догрався: Філарета позбавлено прав єпархіального архієрея

"Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", - таке рішення прийняв священний синод ПЦУ 24 червня.

Відзначається, що Філарет може через лист на ім’я предстоятеля ПЦУ Епіфанія звернутися до синоду щодо його майбутнього становища православній церкві.

Крім того, синод зазначив, що всі парафії та монастирі Києва, які перебували у складі УПЦ Київського патріархату залишаються у складі ПЦУ, тому що Філарет порушив процедуру реєстрації Київської єпархії, зокрема не подав необхідних документів.

На з'їзді ПЦУ також відзначили, що зібрання 20 червня під керівництвом Філарета не мало жодних повноважень на ухвалення рішень щодо УПЦ КП.

Синод виключив зі складу єпископату ПЦУ преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії.

Таке рішення прийняли через дії священнослужителів спрямовані на збурення протистояння у церковному середовищі, противлення соборним рішенням та участь у здійсненні рукоположень в чужій єпархії всупереч статуту.