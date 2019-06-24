В Адміністрації президента не виключають скорочення міністерств
Про це повідомив заступник глави АП Олексій Гончарук.
"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", – сказав заступник глави АП Олексій Гончарук в понеділок в Києві в ході конференції, присвяченої реформі державного управління, передає "Інтерфакс-Україна".
Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішені питання доцільності існування Національної академії державного управління.
"У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... чотири з них сказали: "ліквідуй!", – сказав заступник голови АП.
Гончарук також додав, що найближчим часом АП підготує проект коаліційної угоди.