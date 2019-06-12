ООС: 24 обстріли за добу
Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення.
11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять разів ВОДЯНЕ – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
район населеного пункту АВДІЇВКА – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя
поблизу ГНУТОВЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
два рази МАР'ЇНКА – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
ПОПАСНА – 122 мм артилерія;
околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя;
ГЛАДОСОВЕ – артилерія калібру 122 мм;
поблизу ЗОЛОТЕ – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
НОВОЛУГАНСЬКЕ – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
околиці ПІВДЕННЕ – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя;
СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
НОВГОРОДСЬКЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
околиці ЗАЙЦЕВЕ – із 120 мм мінометів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.