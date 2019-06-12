ООС: 24 обстріли за добу

11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п’ять разів ВОДЯНЕ – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

район населеного пункту АВДІЇВКА – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя

поблизу ГНУТОВЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

два рази МАР'ЇНКА – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

двічі ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

ПОПАСНА – 122 мм артилерія;

околиці КРИМСЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя;

ГЛАДОСОВЕ – артилерія калібру 122 мм;

поблизу ЗОЛОТЕ – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

НОВОЛУГАНСЬКЕ – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

околиці ПІВДЕННЕ – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя;

СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

НОВГОРОДСЬКЕ – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;

околиці ЗАЙЦЕВЕ – із 120 мм мінометів.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.