Рябошапка проінформував про звільнення голів обласних адміністрацій
Указ Президента буде опубліковано 12 червня.
Під час брифінгу заступника глави Адміністрації Президента України Руслана Рябошапки, стало відомо про звільнення голів обласних адміністрацій областей України. Указ Президента, як повідомив він, буде опубліковано завтра, 12 червня.
Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, о 15:00 відбувся брифінг заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки на тему кадрових рішень Президента України.