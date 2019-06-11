СБУ розповіла, як діятиме щодо візитів українських політиків до РФ

У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Наразі триває, призначена ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій необхідно доручив проведення експертизи.

Матеріали щодо візиту вище зазначених осіб кримінального провадження.

Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ. можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження.

Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ.