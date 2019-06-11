КС розпочав засідання з приводу указу Президента щодо розпуску парламенту

КС розпочав засідання з приводу указу Президента щодо розпуску парламенту

На засідання прибув Президент Зеленський.

Джерело: Відомості

На запитання голови суду щодо можливих зауважень до початку роботи суду Зеленський взяв слово. 

Президент наголосив на 4% -ій довірі населення до  парламенту. Відповідно вважає логічним та об'єктивним його указ щодо розпуску парламенту. На завершення сказав, що його позиція чітка та зрозуміла і він залишає КС, де буде працювати його представник.

Президент Зеленський покинув засідання КС. 

Суд розпочав справу по суті звернення.

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