КС розпочав засідання з приводу указу Президента щодо розпуску парламенту

На запитання голови суду щодо можливих зауважень до початку роботи суду Зеленський взяв слово.

Президент наголосив на 4% -ій довірі населення до парламенту. Відповідно вважає логічним та об'єктивним його указ щодо розпуску парламенту. На завершення сказав, що його позиція чітка та зрозуміла і він залишає КС, де буде працювати його представник.

Президент Зеленський покинув засідання КС.

Суд розпочав справу по суті звернення.