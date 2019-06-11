Цієї доби ворог сім разів застосував заборонене мінськими угодами озброєння

Цієї доби ворог сім разів застосував заборонене мінськими угодами озброєння

10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Відомості

З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.Противниктакож обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; 

район населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм мінометів;

населений пункт МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм;

ШИРОКИНЕ – стрілецька зброя;

околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів та стрілецької зброї;

ПИЩЕВИК – станковий протитанковий гранатомет. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:

ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм;

СВІТЛОДАРСЬК – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – гранатомети;

околиці НОВГОРОДСЬКОГО – міномети калібру82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 10 червня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пунктуВОДЯНЕ– стрілецька зброя;

ПІСКИ – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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