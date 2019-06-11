Цієї доби ворог сім разів застосував заборонене мінськими угодами озброєння
10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.
З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.Противниктакож обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
шість разів ВОДЯНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
район населеного пункту ПІСКИ – з 82 мм мінометів;
населений пункт МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 120 мм;
ШИРОКИНЕ – стрілецька зброя;
околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів та стрілецької зброї;
ПИЩЕВИК – станковий протитанковий гранатомет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:
ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм;
СВІТЛОДАРСЬК – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
район населеного пункту ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – гранатомети;
околиці НОВГОРОДСЬКОГО – міномети калібру82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 10 червня двох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пунктуВОДЯНЕ– стрілецька зброя;
ПІСКИ – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.