Сьогодні КС розглядатиме указ Президента щодо розпуску парламенту

КСУ визнав розгляд указу про розпуск Ради невідкладним, про що повідомив ще минулого тижня і призначив дату 11 червня.

За інформацією КСУ, для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 нардепів, президент України Володимир Зеленський та представник парламенту.

Нагадаємо, до КСУ звернулися 62 народні депутати з конституційним поданням щодо указу Зеленського про розпуск Ради.

Як відомо, президент України своїм указом достроково припинив повноваження парламенту та призначив позачергові вибори до Ради України на 21 липня 2019 року. Разом з тим, нардепи вважають, що указ Зеленського не містить належного обґрунтування підстав для дострокового розпуску Ради.

Автори клопотання вважають, що президент не встановлює відсутності чи наявності коаліції депутатських фракцій у парламенті, а лише видає указ за умови наявності юридичного факту - відсутності коаліції протягом місяця від дня припинення її діяльності. Нардепи вважають, що указ Зеленського суперечить низці норм Конституції України.

Як заявив Зеленський, головним аргументом для розпуску Ради є дуже низька довіра до неї українців.