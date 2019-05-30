За даними розвідки, минулої доби знищено трьох окупантів, ще одного – поранено

29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села ВОДЯНЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм;

чотири рази поблизу населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

тричі в районі міста АВДІЇВКА – з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту ЧЕРМАЛИК – з озброєння бойових машин піхоти;

біля міста МАР'ЇНКА – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу села ГНУТОВЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля села ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту ОРІХОВЕ – з артилерійських систем калібру 152 мм;

біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів;

в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.