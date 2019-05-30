Виявлено тіло зниклого військового

Вчора близько 15.00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М., який 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника. Про це інформує прес-служба Об'єднаних сил.

Тіло загиблого солдата Степанченко Б.М. на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території. Передача тіла представникам ЗС України планується 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Щастя".