Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент

Про це на брифінгу 29 травня розповів представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

Джерело: Відомості

"Президент Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент", - сказав Стефанчук.

Також Стефанчук нагадав, що у ВР також є проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів і було б непогано прийняти рішення щодо нього.

Водночас, на сайті ВР ще не зареєстровано президентського законопроекту, проте вказаний проект закону "про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину". Ініціатором такого законопроекту був нардеп від БПП Олексій Гончаренко. 

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