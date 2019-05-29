Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент

"Президент Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент", - сказав Стефанчук.

Також Стефанчук нагадав, що у ВР також є проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів і було б непогано прийняти рішення щодо нього.

Водночас, на сайті ВР ще не зареєстровано президентського законопроекту, проте вказаний проект закону "про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину". Ініціатором такого законопроекту був нардеп від БПП Олексій Гончаренко.