Михаїл Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну

Екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, в будівлі посольства України у Варшаві йому видали посвідчення особи на повернення в Україну.

"А зараз до аеропорту і в Київ", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. Відразу після цього колишній грузинський президент і екс-глава Одеської ОДА оголосив про намір повернутися до країни.

У той же час Саакашвілі заявив про відсутність політичних амбіцій.