Саакашвілі повертається, політичних амбіцій немає

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, якому президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство, заявив, що не має політичних амбіцій.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", – сказав Саакашвілі.

У той же час новий глава партії і радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков сказав, що претендувати на членство в партії Саакашвілі не може.

"Якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити в список будь-якої партії, бо в рамках чинного законодавства, він повинен був би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і напевно менше, тому що цей проміжок часу, він теж випадає з цього тимчасового циклу", - розповів Разумков.

За його словами, в партійні списки або для висунення по мажоритарці, по одномандатному виборчому округу, "не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль".

"Прийом або не прийом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, зокрема, партію, прописується як законодавством України, статутом, так і іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами", - додав Разумков.