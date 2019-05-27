ООС: За минулу добу втрат серед військових немає

Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села ГНУТОВЕ – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу міста КРАСНОГОРІВКА – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі села ЧЕРМАЛИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.