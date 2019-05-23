24 травня стартує парламентська виборча кампанія

Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради, - проінформувала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу у четвер.

"Фактично після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів і відповідно до закону про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку", – сказала Сліпачук.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.