Олександра Данилюка призначено Секретарем Ради національної безпеки і оборони
Повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.
Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони, - повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка, - інформує LIGA.net.
"Це питання вже вирішене. Указ вже підписаний", - сказав він.
За його словами, указ про призначення Данилюка буде опублікований в найближчий час, можливо, до кінця дня, 22 травня.
Наразі документ на сайті АП не опублікований.
Повідомляється, що раніше Данилюк представляв Зеленського на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ).