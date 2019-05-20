Зеленський оголосив про розпуск ВР і закликав уряд піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації повідомив про те, що розпускає Верховну Раду і дає їй два місяці, аби нинішні нардепи прийняли необхідні для України закони: про депутатську недоторканність, новий виборчий кодекс за пропорційною системою з відкритими списками та закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Паралельно попросив депутатів терміново звільнити міністра оборони, голову служби безпеки та генпрокурора. А також звернувся до Кабінету міністрів із закликом подати у відставку, зазначивши, що в українському уряді мають бути нові обличчя та нові "прозорі правила гри".

"Я думаю, що люди це оцінять. І моє обрання доводить, що громадяни втомились від досвідчених систем надутих політиків, які за 28 років створили країну потоків та дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є прозорі правила гри", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не розуміє уряд, "який тільки розводить руками і говорить ми нічого не зможемо зробити".

"Це не правда. Ви можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління", - заявив Зеленський.