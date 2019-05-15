Нацполіція та ДБР викрили у хабарництві двох прокурорів

У 2018 році оперативники вже викривали одного з вказаних прокурорів у хабарництві.

Одного працівника прокуратури затримали у Хмельницькій області, другого – у Запорізькій. Сума неправомірної вигоди, яку вимагали фігуранти, – 12,5 тисячі доларів США. Одного з них працівники управління захисту економіки вже затримували під час одержання хабара.

У Запорізькій області слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, оперативники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України викрили у хабарництві прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури. За невтручання у господарську діяльність підприємця прокурор вимагав від нього неправомірну вигоду.

10 тисяч доларів США повинен був надати бізнесмен фігуранту, аби органи прокуратури не вживали заходів щодо скасування реєстрації декларацій про готовність бази відпочинку до експлуатації, розташованої у курортній зоні та не скасування права власності на вказані збудовані об’єкти.

14 травня задокументовано факт отримання прокурором коштів. Коли правопорушник зрозумів, що його викрили правоохоронці, намагався втекти. Не зважаючи на опір, прокурор був затриманий і в його автомобілі слідчі ДБР та оперативники УЗЕ вилучили кошти, отримані у якості неправомірної вигоди - 2 тисячі доларів США та 220 тисяч гривень.

Треба зазначити, що у 2018 році оперативники управління захисту економіки вже викривали вказаного прокурора у хабарництві. Тоді він одержав 5 тисяч доларів США.

Ще одного працівника прокуратури було затримано у Хмельницькій області. В даному випадку працівник прокуратури вимагав гроші за надання інформації про проведення певних процесуальних заходів.

Так, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції викрили осіб, які організували діяльність цеху з виготовлення та реалізації одягу з нанесенням логотипів відомих світових брендів. На даний час по даному факту триває досудове розслідування, в якому прокурор є процесуальним керівником.

Слідчі територіального управлінням ДБР, розташованого у місті Києві, оперативники УЗЕ за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України задокументували факт вимагання та отримання правоохоронцем хабара. За своєчасне інформування організаторів підпільного цеху про проведення співробітниками УЗЕ процесуальних заходів, а також подальше його закриття вимагав 2,5 тисяч доларів США.

Його також затримали сьогодні, 14 травня, біля прокуратури Хмельницької області. Від одного з фігурантів прокурор одержав 67 тисяч гривень.

Обох прокурорів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі за місцями роботи та проживання затриманих прокурорів проводяться обшуки. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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