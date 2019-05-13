На Одещині ліквідовано транскордонний канал торгівлі людьми

Прикордонники у взаємодії з іншими правоохоронними органами не допустили переправлення до Росії з метою сексуальної експлуатації двох наших співвітчизниць.

У рамках кримінального провадження співробітники прикордонного оперативного підрозділу м. Одеса із залученням спецпідрозділу «ДОЗОР» Держприкордонслужби у взаємодії із УБЗПТЛ та слідчим СУ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області виявили та припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми.

Так, на центральному автовокзалі Мелітополя під час спроби передачі перевізнику двох наших співвітчизниць для подальшого переправлення їх до Росії через територію АР Крим з метою сексуальної експлуатації на території Ізраїлю, затримано організатора каналу – громадянина України.

Цього ж дня в м. Ізмаїл правоохоронці затримали ще одного фігуранта кримінального провадження, також громадянина України.

Жертви торгівлі людьми в добровільному порядку відмовились від поїздки. Організаторів затримано в порядку ст. 208 КПКУ та повідомлено про підозру. Наразі очікується обрання запобіжного заходу тримання під вартою.