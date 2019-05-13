На проспекте Глушкова в Киеве несколько домов остались без воды из-за аварии

Пресс-служба «Киевводоканала» недавно сообщила об аварии, которая лишила воды жителей Голосеевского района, в частности домов №13-59 по улице Глушкова. Как стало известно от источника, была обнаружена поломка на водопроводе диаметром 150 мм. «Киевводоканал» сразу принес жителям свои извинения и пообещал восстановить водоснабжение буквально в течение пары дней.

Пресс-служба «Киевводоканала» недавно сообщила об аварии, которая лишила воды жителей Голосеевского района, в частности домов №13-59 по улице Глушкова. Как стало известно от источника, была обнаружена поломка на водопроводе диаметром 150 мм. «Киевводоканал» сразу принес жителям свои извинения и пообещал восстановить водоснабжение буквально в течение пары дней.

На это время возле дома №41 по улице Глушкова установили автоцистерну с водой. Кстати, для безопасности системы водоснабжения часто используются реле давления воды, которые также уменьшают количество пусков насоса и поддерживают оптимальный напор в системе. Что касается аварии, то на ее место сразу выехала бригада «Киевводоканала». Завершив обследование, специалисты сразу рассказали о сроках ликвидации аварии.

Причем водоснабжение дополнительно отключили по ул. Бульварно-Кудрявской, д. 23 и ул. Б. Хмельницкого, л. 94. «Киевводоканал» также напомнил абонентам адрес ближайшего бювета. Он расположился на проспект Глушков, д. 65. В связи с аварией жителям посоветовали на ближайшие дни запастись водой.

Что еще сегодня известно о сетях водоснабжения Украины?

По сообщению «Киевводоканала» в 2019 году предприятие выявило некоторые нарушения в водопользовании среди абонентов, которые пользовались водой без договоров. Всего обнаружили 143 таких здания, причем с начала года уже отключили от сети водоснабжения 37 объектов. Последнее отключение было произведено 5 мая. Этим объектом стало трехэтажное здание по улице Отто Шмидта.

Ранее СМИ также сообщали, что украинцы могут остаться без воды в связи с изношенностью системы водоснабжения и водоотвода на 50%. На реконструкцию может потребоваться около $40 млрд, поэтому не так давно «Укрводоканалэкология» уже обратился к Верховной Раде с просьбой не доводить ситуацию до такого состояния.