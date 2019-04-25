Верховна Рада проголосувала за закон про мову

Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк наголошує: «Сьогодні ми нічого особливого не робимо, сьогодні ми виконуємо Конституцію України, де записано, що українська мова є державною мовою України.

«Ми голосуємо закон, який регулює функціонування мови, захищає її і робить її мовою країни, не зачіпаючи інших мов. Поважаючи себе, ми поважаємо інших, і інші поважатимуть нас. Ми голосуємо за закон, який робить українську Конституцію дієвою і повною. Українська мова є державною і буде!», – сказав депутат.

Закон підтримали 278 нардепів.

Всього до другого читання закону було подано 2082 правки.