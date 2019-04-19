Київський підприємець вимагав півмільйона доларів за псевдо-допомогу
Зловмисника затримано під час отримання всієї суми хабара.
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили київського підприємця на псевдопосередництві у пропозиції хабара правоохоронцям.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник обіцяв двом підозрюваним у скоєнні тяжких злочинів «вирішити питання» щодо закриття стосовно них кримінальних проваджень через передачу грошей нібито вищому керівництву Генпрокуратури. Ціна «питання», за його словами, становила півмільйона доларів США.
Правоохоронці затримали зловмисника у Києві під час отримання всієї суми хабара.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
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