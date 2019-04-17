Порошенко згоден на дебати о 19:00 в пятницю на Олімпійському
У Порошенка закликали людей прийти на стадіон 19 квітня о 19:00.
Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Про це йдеться на сторінці Порошенко у Facebook.
"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.
Через посилення заходів безпеки глядачі будуть допускатися на стадіон за попередньою реєстрацією.
"Якщо ви готові підтримати свого кандидата, то заповнюйте анкету і вам подзвонить хтось з наших волонтерів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 квітня у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.