Порошенко згоден на дебати о 19:00 в пятницю на Олімпійському

Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Про це йдеться на сторінці Порошенко у Facebook.

"Прийди і підтримай Петра Порошенка! Разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.

Через посилення заходів безпеки глядачі будуть допускатися на стадіон за попередньою реєстрацією.

"Якщо ви готові підтримати свого кандидата, то заповнюйте анкету і вам подзвонить хтось з наших волонтерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.