На Житомирщині чоловік намагався підірвати будинок

Чоловік відкрив газові комфорки та висловив намір підірвати будинок.

Увечері 12 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у м. Радомишль чоловік забарикадувався в сусідській квартирі та погрожує підірвати її, напустивши туди газу. На місце події прибули місцеві поліцейські, спецпідрозділи Головного управління Нацполіції та Управління патрульної поліції, а також спецслужби.

65-річна жінка, власниця оселі, розповіла, що її сусід з квартири навпроти ввірвався до неї та почав агресивно себе поводити. Чоловік відкрив газові комфорки та висловив намір підірвати будинок. Злякавшись, пенсіонерка втекла з власної домівки.

Квартира знаходилася на другому поверсі 16-квартирного будинку. З осель були негайно евакуйовані усі мешканці. Саме приміщення працівники спецслужб відключили від енерго- та газопостачання.

Поліцейські розпочали перемовини з 39-річним чоловіком, які тривали упродовж кількох годин і під час яких жодних логічних вимог він не висловив. Натомість встиг за цей час викинути з балкону частину речей з оселі. Усі слова та дії чоловіка свідчили про неадекватність його стану.

Відтак бійці роти поліції особливого призначення ГУНП та ТОРу Управління ПП за допомогою спецзасобів зайшли до квартири.

"Після затримання його у супроводі поліцейських доставили до медичного закладу", - розповів т.в.о. начальника ГУНП Артем Лисогор.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність - від штрафу до 5-річного ув’язнення.

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