На Житомирщині чоловік намагався підірвати будинок
Чоловік відкрив газові комфорки та висловив намір підірвати будинок.
Увечері 12 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у м. Радомишль чоловік забарикадувався в сусідській квартирі та погрожує підірвати її, напустивши туди газу. На місце події прибули місцеві поліцейські, спецпідрозділи Головного управління Нацполіції та Управління патрульної поліції, а також спецслужби.
65-річна жінка, власниця оселі, розповіла, що її сусід з квартири навпроти ввірвався до неї та почав агресивно себе поводити. Чоловік відкрив газові комфорки та висловив намір підірвати будинок. Злякавшись, пенсіонерка втекла з власної домівки.
Квартира знаходилася на другому поверсі 16-квартирного будинку. З осель були негайно евакуйовані усі мешканці. Саме приміщення працівники спецслужб відключили від енерго- та газопостачання.
Поліцейські розпочали перемовини з 39-річним чоловіком, які тривали упродовж кількох годин і під час яких жодних логічних вимог він не висловив. Натомість встиг за цей час викинути з балкону частину речей з оселі. Усі слова та дії чоловіка свідчили про неадекватність його стану.
Відтак бійці роти поліції особливого призначення ГУНП та ТОРу Управління ПП за допомогою спецзасобів зайшли до квартири.
"Після затримання його у супроводі поліцейських доставили до медичного закладу", - розповів т.в.о. начальника ГУНП Артем Лисогор.
За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – ст. 162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність - від штрафу до 5-річного ув’язнення.
Стрічка новин
- Ембер Херд повідала про перетворення Джонні Деппа в «монстра» 14:34
- Немовляті вкоротили занадто довгий язик 14:22
- Британський комік пожартував про інсульт і помер 14:15
- На Житомирщині чоловік намагався підірвати будинок 13:51
- На Львівщині поліція викрила у хабарництві посадовця Бориславської міськради 14:08
- Група українців постачала терористам товари широкого вжитку 13:54
- На Харківщині затримано на хабарі державного виконавця 13:47
- Топ-4 інтернет-провайдера у Запоріжжі 18:44
- В Україні по-новому видаватимуть водійські посвідчення та навчатимуть водіїв 09:08
- Секрети молодості: У 46 років австралійка виглядає краще, ніж у двадцять 08:55