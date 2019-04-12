На Львівщині поліція викрила у хабарництві посадовця Бориславської міськради

Працівники управління захисту економіки Нацполіції у Львівській області, Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області задокументували керівника одного з структурних підрозділів Бориславської міської ради у протиправній діяльності. Посадовця затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що фігурант вимагає у суб’єкта підприємницької діяльності одну тисячу доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму начальник управління пообіцяв вирішити питання, що входять до його компетенції. Зокрема, за видачу відповідних документів на розміщення газозаправочного комплексу.

Вчора, 11 квітня, під час отримання обумовленої суми коштів, посадовця затримали працівники поліції та прокуратури.

За фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди слідчими ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.