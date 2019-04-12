Група українців постачала терористам товари широкого вжитку

На Вінниччині блокували механізм фінансування терористичних організацій.

Джерело: Відомості

Співробітники Управління СБ України у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували механізм фінансування терористичних організацій «Д/ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що шестеро громадян України через підконтрольні суб’єкти господарювання налагодили постачання до терористичних організацій товарів широкого вжитку. Протиправний механізм діяв за схемою так званого «псевдоекспорту»: товар під виглядом експорту вивозився до Росії, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потравляв до ОРДЛО. При цьому комерсанти систематично сплачували податкові та митні платежі до бюджетів квазіреспублік, кошти з яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали організаторів незаконної схеми за місцями їх проживання в Дніпрі, Харкові та Рубіжному Луганської області.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та взяття їх під варту.

Тривають слідчі дії.

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