На Харківщині затримано на хабарі державного виконавця

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали за одержання неправомірної вигоди старшого державного виконавця однієї з районних виконавчих служб Головного управління юстиції в Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у керівника місцевого торгівельного комплексу три тисячі доларів США. За цю суму держвиконавець обіцяв не застосовувати до бізнесмена заходів з примусового виконання судового рішення та закрити відповідне виконавче провадження.

Правоохоронці затримали старшого державного виконавця в одному з кафе поблизу місця робити після одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання стосовно нього судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності керівництва районної виконавчої служби до цього злочину.

Операція з викриття хабарників проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.