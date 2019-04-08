В Україні по-новому видаватимуть водійські посвідчення та навчатимуть водіїв
Запроваджуватимуться нововведення протягом півроку.
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.
Перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку, інформує Головний сервісний центр МВС України.
Найголовнішими нововведеннями є наступні.
Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Відеофіксація процесу складення теоретичного іспиту наразі вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка. Відтепер й під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному авто.
Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.
Скорочено до 2-ох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.
Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.
У процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС з навчальними закладами з підготовки водіїв транспортних засобів запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, за навчанням кожного слухача.
Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:
скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;
передачу функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;
спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.
Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.
На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготовуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Він є ідентичним до іспиту, що складається в сервісному центрі МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та варіанти відповідей на них.