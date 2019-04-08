ООС: За минулу добу втрат серед українських військових немає

7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів:

з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ГНУТОВЕ;

двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу НОВОТРОЇЦЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу міста ПОПАСНА;

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста ПОПАСНА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села НОВОЗВАНІВКА.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 – поранено. Також знищено один бронетранспортер противника.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з гранатометів різних систем – в районі міста АВДІЇВКА;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.