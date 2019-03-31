Зеленський і Порошенко виходять до другого туру - екзит-пол

Згідно з даними екзит-полу, проведеного ТСН, до другого туру виборів президента України виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Дані екзит-полу ТСН:

Володимир Зеленський - 30,1%, Петро Порошенко - 18,5%, Юлія Тимошенко - 14,0%, Юрій Бойко 9,1%, Анатолій Гриценко - 7,6%, Ігор Смешко 6,6%, Олег Ляшко - 5,0%, Олександр Вілкул - 3,7%, Руслан Кошулинський - 1,9%, Олександр Шевченко - 0,6%.

Екзит-пол ТСН проведено 31.03.2019 дослідницькими компаніями Kantar TNS і Info Sapiens на замовлення каналу 1 + 1. Опитано близько 20000 респондентів віком від 18 років на виході з 600 виборчих дільниць на всій території України (крім спеціальних, закордонних дільниць і окупованих територій)

Методика: особисте інтерв'ю. Теоретична похибка вибірки не перевищує 0,7%. Методологія дослідження розроблялася за міжнародними стандартами проведення екзит-полів, з урахуванням багаторічного досвіду працівників обох компаній в проведенні екзит-полів під час попередніх виборів в Україні.