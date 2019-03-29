До кінця доби поліція візьме під цілодобову охорону всі виборчі дільниці

Зокрема, станом на ранок поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені. До їхньої охорони залучено понад 10 тисяч правоохоронців. Про це сьогодні, 29 березня, повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відомчої відеоселекторної наради.

За його словами, на майже 9 тисяч виборчих дільниць вже завезені бюлетені для голосування.

«Ці дільниці перебувають під охороною 10 тисяч правоохоронців», - зазначив заступник Голови Нацполіції.

Він підкреслив, що за добу до органів поліції надійшло 134 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, а від початку передвиборчої кампанії – 4 428 таких повідомлень. За добу слідчими відділами відкрито 7 кримінальних проваджень. З початку передвиборчої кампанії за 236 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за добу поліцейські склали 16 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері, з початку виборчої кампанії складено майже 700 адміністративних протоколів.

Олександр Фацевич наголосив, що для ефективного та оперативного реагування на повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, 31 березня в Ситуаційному центрі Нацполіції буде присутній представник громадської організації «Опора».

«Також з метою повної взаємодії та комунікації з іноземними спостерігачами та представниками засобів масової інформації до чергування будуть залучені поліцейські, які володіють іноземною мовою, зокрема, англійською»,- наголосив Олександр Фацевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону.