Нацполіція: СБУ Зеленського не прослуховувала

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що оперативно-розшукові заходи проводилися працівниками Служби безпеки України відповідно до ухвал Київського апеляційного суду та не пов’язані з жодним із кандидатів у Президенти України або їх оточенням.

Так, працівники Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у місті Києві коробки із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнення та мало ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що працівники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за зазначеною адресою, однак вони ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у Президенти України або їх оточенням. Відтак вказані дії відбуваються законно на підставі ухвали суду стосовно особи, яка не має відношення до виборчої кампанії.

Нагадаємо, що з початку передвиборчої кампанії поліцейські відкрили 150 кримінальних проваджень.