Роман Семенуха: За різними оцінками, вартість підкупу виборців становить більше 1 мільярду гривень

Новини, що стосуються виборів Президента України, які відбудуться за декілька тижнів, дедалі більше нагадують новини з фронту. Народний депутат від фракції «Об’єднання «Самопоміч» Роман Семенуха деталізує: «СБУ масово прослуховує кандидатів у Президенти, кандидати у Президенти масово використовують «тітушок», дезінформацію, дискредитацію та інші методи для знищення своїх опонентів. Різні правоохоронні органи втягнуті у діяльність та протистояння передвиборчих штабів двох кандидатів».

Крім того, штабами двох кандидатів у Президенти нині створюється найбільш масштабна за часів незалежності України мережа з підкупу виборів. Її вартість, за різними оцінками, становить більш як 1 мільярд гривень. Парламентар наголошує:

«Про яку законність та легітимність президентських виборів може йти мова, якщо фактично два кандидати готуються до безпрецедентної фальсифікації виборів?! За чий рахунок цей бенкет? Гроші – це наслідок системного пограбування на мільярди гривень платників податків, коштів з державного бюджету, насамперед, з оборонного бюджету».

Сьогодні, незважаючи на численні ініціативи фракції «Об’єднання «Самопоміч» зробити оборонний бюджет прозорим та відкритим, він залишається найбільш закритою частиною державного бюджету.

Роман Семенуха підсумовує: «Те, що стало відомо через розслідування команди Бігуса, тільки вершина айсберга. Неможливо побороти корупцію в державі, якщо її очолюють найвищі посадові особи разом з керівниками правоохоронних органів. Є єдиний мирний спосіб конституційно притягнути їх до кримінальної відповідальності та усунути від влади – зробити свій вибір 31 березня під час виборів Президента.

Саме від нас, українських громадян, залежатиме, якою буде країна після 31 березня».